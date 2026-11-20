महाराजा रणजीत सिंह का सफरनामा अब बड़े पर्दे पर

महाराजा रणजीत सिंह पर बन रही भव्य बायोपिक, पर्दे पर दिखेगा 'शेर-ए-पंजाब' का सफर

लेखन नेहा शर्मा 06:39 pm Nov 20, 202606:39 pm

क्या है खबर?

19वीं सदी के महान सिख शासक और 'शेर-ए-पंजाब' के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह पर एक भव्य फिल्म बनने जा रही है। इस बायोपिक के लिए 'कथा स्टूडियोज' और 'B4 मेकर्स स्टूडियोज' ने हाथ मिलाया है, जिसकी शूटिंग 2027 में शुरू होगी। इस ऐतिहासिक फिल्म में महाराजा रणजीत सिंह के जीवन सफर, एक नेता के रूप में उनकी बहादुरी और इतिहास पर छोड़ी गई उनकी अमिट छाप को दिखाया जाएगा, ताकि हर उम्र के दर्शक इससे जुड़ सकें।