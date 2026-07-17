'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक- पसंद नहीं तो ना देखें फिल्म

जज ने कहा, "आपकी आस्था आपकी अपनी है। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं तो आप इसे अनदेखा करें। इस फिल्म की रिलीज होने से आपके भगवान के प्रति आपकी भक्ति या श्रद्धा पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

पीठ ने सवाल उठाया कि क्या बच्चों की एक एनिमेटेड फिल्म सचमुच धार्मिक आस्था को कम कर सकती है। जज ने टिप्पणी करते हुए पूछा, "हम जानना चाहते हैं कि क्या सिर्फ एक एनिमेटेड फिल्म देखने से लोगों की श्रद्धा कम हो जाएगी?"