जियो हॉटस्टार पर आई 'महानदी', 8.5 रेटिंग वाली चार बहनों के संघर्ष और अटूट प्यार की भावुक कहानी
मनोरंजन
तमिल सीरीज 'महानदी- बहनों की कहानी' जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। यह कहानी गंगा, कावेरी, यमुना और नर्मदा नाम की चार बहनों की है। पिता के निधन के बाद ये बहनें जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का सहारा बनती हैं और मुश्किलों का डटकर सामना करती हैं। यह सीरीज दिखाती है कि कैसे ये बहनें कठिन समय में एक-दूसरे को सहारा देती हैं और पारिवारिक रिश्तों को मजबूती से जोड़े रखती हैं।
मिली 10 में से 8.5 रेटिंग
पवन बेनेट के निर्देशन में बनी और प्रिया थम्बी द्वारा लिखी गई इस सीरीज में लक्ष्मी प्रिया ने कावेरी और स्वामीनाथन अनंतरामन ने विजय का किरदार निभाया है। दर्शक इसकी मार्मिक पारिवारिक कहानी को खूब पसंद कर रहे हैं, जिसकी पुष्टि इसकी 8.5/10 IMDb रेटिंग से भी होती है। इसमें कलाकारों के दमदार अभिनय को भी काफी सराहा जा रहा है।