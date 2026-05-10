जियो हॉटस्टार पर आई 'महानदी', 8.5 रेटिंग वाली चार बहनों के संघर्ष और अटूट प्यार की भावुक कहानी मनोरंजन May 10, 2026

तमिल सीरीज 'महानदी- बहनों की कहानी' जियो हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। यह कहानी गंगा, कावेरी, यमुना और नर्मदा नाम की चार बहनों की है। पिता के निधन के बाद ये बहनें जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का सहारा बनती हैं और मुश्किलों का डटकर सामना करती हैं। यह सीरीज दिखाती है कि कैसे ये बहनें कठिन समय में एक-दूसरे को सहारा देती हैं और पारिवारिक रिश्तों को मजबूती से जोड़े रखती हैं।