'रामायण' के बीच रणबीर कपूर को नितीश भारद्वाज ने दी ये सलाह

रणबीर कपूर को नितीश भारद्वाज की नसीहत- भले कुबेर का खजाना मिले, अब 'एनिमल' मत करना

लेखन नेहा शर्मा 07:02 pm Jul 30, 202607:02 pm

क्या है खबर?

नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर और इस भव्य सिनेमाई प्रयास की आम दर्शकों से लेकर फिल्मी हस्तियों तक, हर कोई जमकर तारीफ कर रहा है। 'महाभारत' में भगवान श्रीकृष्ण का यादगार किरदार निभाने वाले दिग्गज अभिनेता नितीश भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म की भव्यता, संगीत और विजुअल इफेक्ट्स की सराहना की। उन्होंने रणबीर कपूर और यश के अभिनय की तारीफ करते हुए 'रामायण' के वैश्विक स्तर पर छा जाने का विश्वास जताया।