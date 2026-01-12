LOADING...
कमल हासन को मिली व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा, मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

लेखन ज्योति सिंह
Jan 12, 2026
11:48 am
क्या है खबर?

दक्षिण सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने अपने व्यक्तित्व के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया था। इस मामले में उन्हें राहत प्रदान की गई है। कोर्ट ने 12 जनवरी को इस मामले में सुनवाई की जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों और प्लेटफार्मों को उनकी छवि का इस्तेमाल करके बनाई गई मॉर्फ्ड और AI तस्वीरों के प्रचार-प्रसार करने पर रोक लगाई है। यह फैसला कोर्ट के न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने सुनाया है।

सुनवाई

कोर्ट ने सुनवाई में दिया ये आदेश

कोर्ट ने कहा, "प्रतिवादियों की अगली सुनवाई की तारीख तक याचिकाकर्ता की सहमति या अप्रूवल के बिना उसकी छवि या नाम वाली चीजों को बेचने से प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें वादी से जुड़े स्क्रीन नाम भी शामिल हैं।" हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश व्यंग्यचित्र और कटाक्ष मामले में बाधा नहीं बनेगा। दरअसल, अभिनेता ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका देते हुए उनके व्यक्तित्व अधिकारों और नैतिक अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकने की मांग की थी।

