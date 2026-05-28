मद्रास हाई कोर्ट का 'पेड्डी' को लेकर बड़ा फैसला, ऑनलाइन पाइरेसी पर लगी लगाम मनोरंजन May 28, 2026

तेलुगु फिल्म 'पेड्डी' के निर्माताओं को लीक्स और ऑनलाइन पाइरेसी का डर सता रहा था। ऐसे में उन्हें मद्रास हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है।

जस्टिस वी. लक्ष्मी नारायणन ने फिल्म को गैरकानूनी तरीके से ऑनलाइन अपलोड, शेयर या रिलीज करने पर अस्थायी रोक लगा दी है।

इसका मतलब है कि अब कोई भी चोरी-छिपे फिल्म को डाउनलोड या स्ट्रीम नहीं कर पाएगा।