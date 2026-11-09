विजय को मिली 35 करोड़ की जमीन, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया बड़ा फैसला

यह कानूनी लड़ाई साल 2009 में शुरू हुई थी। उस समय चेन्नई के एक निवासी आर कार्तिकियन ने आरोप लगाया था कि सरकार ने गलत तरीके से विजय को वह जमीन दी थी, जो कभी उनके परिवार की थी।

कई सालों तक इस मामले में चली सुनवाई और बहस के बाद, अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। विजय के पास ही जमीन रहेगी और कार्तिकियन के दावे कोर्ट में टिक नहीं पाए।