विजय को मिली 35 करोड़ की जमीन, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आया बड़ा फैसला
मनोरंजन
अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने जमीन के एक विवादित सौदे से जुड़ी लंबी कानूनी लड़ाई जीत ली है।
मद्रास हाई कोर्ट ने उन दावों पर सुनवाई की, जिनमें कहा गया था कि विजय ने जमीन पर बनी एक इमारत बेचकर 35 करोड़ रुपये कमाए थे।
कोर्ट ने यह भी बताया कि तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड द्वारा साल 2008 में किए गए मूल आवंटन को चुनौती दी गई थी।
कार्तिकियन का 2009 का जमीन संबंधी दावा हुआ खारिज
यह कानूनी लड़ाई साल 2009 में शुरू हुई थी। उस समय चेन्नई के एक निवासी आर कार्तिकियन ने आरोप लगाया था कि सरकार ने गलत तरीके से विजय को वह जमीन दी थी, जो कभी उनके परिवार की थी।
कई सालों तक इस मामले में चली सुनवाई और बहस के बाद, अब कोर्ट ने इस पर फैसला सुना दिया है। विजय के पास ही जमीन रहेगी और कार्तिकियन के दावे कोर्ट में टिक नहीं पाए।