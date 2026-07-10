मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 8.39 करोड़ के विवाद में भी रिलीज होगी 'इधयम मुरली'

डॉन पिक्चर्स ने बकाया दावे को नकारा

कोर्ट में डॉन पिक्चर्स ने भी अपना पक्ष रखा। कंपनी का कहना था कि सुधा कोंगाड़ा को 'परशक्ति' के लिए उनका पूरा भुगतान पहले ही कर दिया गया था।

उन्होंने यह भी दलील दी कि एक एडवांस मिलने के बाद उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बदल लिया था। इसके अलावा, 'परशक्ति' की शूटिंग के दौरान हुई पायरेसी और कानूनी लड़ाइयों की वजह से हुए नुकसान का भी जिक्र किया गया। कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन अथर्व अभिनीत फिल्म 'इधियम मुरली' अपनी तय तारीख पर रिलीज होगी।