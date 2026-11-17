अजय देवगन की 'दृश्यम 3' को राहत

'दृश्यम 3' के डिजिटल प्रीमियर का रास्ता साफ, मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार

लेखन ज्योति सिंह 06:54 pm Nov 17, 202606:54 pm

क्या है खबर?

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूज' को अपनी OTT रिलीज के लिए बड़ी राहत मिली है। 17 नवंबर को, मद्रास हाई कोर्ट ने इसके डिजिटल प्रीमियर पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अभिषेक पाठक द्वारा निर्देशित क्राइम-ड्रामा उस वक्त कॉपीराइट अधिकार के चलते कानूनी विवाद में फंस गई, जब राजकुमार थिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया कि उनके पास मूल मलयालम फिल्म के रीमेक के अधिकार हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ा पूरा मामला।