मैडोना को होता है चौंकाने वाला दर्द, अब ऐसे रखती हैं खुद को स्वस्थ
मैडोना ने अपने पुराने घुटने की चोट के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि यह चोट हाई हील्स में डांस करने, सख्त सतहों पर दौड़ने और योग करने की वजह से हुई है।
उन्होंने साफ कहा, 'मेरे घुटने में उपास्थि ही नहीं है।' यह बताता है कि उनके इतने लंबे करियर का उनके शरीर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है।
मैडोना अब लेती हैं ये ट्रेनिंग
67 साल की उम्र में मैडोना कहती हैं कि अब ट्रैम्पोलिन जंप्स या डांस कार्डियो जैसे भारी वर्कआउट करना उनके बस में नहीं है।
इसके बजाय, वे सक्रिय रहने के लिए अब साइकिलिंग और हाई-इंटेन्सिटी सर्किट ट्रेनिंग करती हैं।
मैडोना को 'मैडम एक्स' जैसे शो टालने पड़े
घुटने की इस समस्या की वजह से उन्हें कई शो टालने पड़े, खासकर 2019 के 'मैडम एक्स' टूर के दौरान।
मुश्किलों के बावजूद, मैडोना बर्फ के पानी से नहाना जैसे तरीकों से अपनी सेहत का ध्यान रखती हैं और प्रदर्शन देती रहती हैं।
यह उन सभी के लिए एक मिसाल है, जो लंबे समय तक अपने जुनून को जीना चाहते हैं।