मैडोना को होता है चौंकाने वाला दर्द, अब ऐसे रखती हैं खुद को स्वस्थ मनोरंजन Jun 23, 2026

मैडोना ने अपने पुराने घुटने की चोट के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि यह चोट हाई हील्स में डांस करने, सख्त सतहों पर दौड़ने और योग करने की वजह से हुई है।

उन्होंने साफ कहा, 'मेरे घुटने में उपास्थि ही नहीं है।' यह बताता है कि उनके इतने लंबे करियर का उनके शरीर पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है।