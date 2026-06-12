पॉप क्वीन मैडोना का तूफान, डांस के मंच पर अब मचेगी असली धूम
पॉप क्वीन मैडोना और एब्सोल्यूट वोदका मिलकर 'एब्सोल्यूट आइकॉन' नाम से एक नया कैंपेन शुरू कर रहे हैं।
यह कैंपेन मैडोना के नए एलबम 'कॉन्फेशंस' से प्रेरित है। इस कैंपेन में डांस को एक खास जगह के तौर पर दिखाया जाएगा, जहां लोग एक-दूसरे से मिलते हैं और अपने मन की बात कह पाते हैं।
मैडोना का कहना है कि संगीत और डांस के जरिए लोगों को आपस में जुड़ने से ऐसी खुशी मिलती है, जिससे वे अपनी जिंदगी की खुशी फिर से महसूस कर पाते हैं।
एब्सोल्यूट ने लॉन्च किए नए कॉकटेल
इस कैंपेन के तहत 4 नए कॉकटेल बार और क्लब में मिलेंगे। इनमें से एक है मसालेदार 'एब्सोल्यूट मैडोना मार्टिनी'। इन कॉकटेल की पैकेजिंग और सजावट में मैडोना की 2006 के ग्रैमी अवार्ड्स वाली मशहूर बैंगनी ड्रेस की झलक दिखेगी।
इसके साथ ही, एब्सोल्यूट GLAAD को डोनेशन भी दे रहा है, जिससे LGBTQ+ समुदाय को समर्थन मिलेगा।
बता दें कि मैडोना का एलबम 'कॉन्फेशंस' 3 जुलाई को रिलीज होगा। इसका पहला गाना 'ब्रिंग योर लव' पहले ही रिलीज हो चुका है।
यही नहीं, मैडोना ने कोचेला में एक प्रदर्शन भी दिया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था।