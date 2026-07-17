'गरीब नहीं, अमीर चलाते हैं देश', माधुरी जैन ग्रोवर ने फिर दोहराए 'लॉक अप' के विवादित बोल

उनका तर्क था कि असली आर्थिक ताकत अमीरों और रोजगार देने वालों के पास होती है, न कि गरीबों के पास। उन्होंने पूछा, 'क्या आप सच में सोचते हैं कि देश गरीब चलाते हैं?'

अपने निजी अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने तीसरे बच्चे के बारे में सोचा था, लेकिन पारिवारिक कारणों से उन्होंने यह फैसला छोड़ दिया।

उन्होंने इस बात को अपनी पहले कही गई बात से जोड़ा कि खुशहाली और गरीबी का आपस में क्या रिश्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं।