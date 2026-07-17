'गरीब नहीं, अमीर चलाते हैं देश', माधुरी जैन ग्रोवर ने फिर दोहराए 'लॉक अप' के विवादित बोल
पूर्व भारतपे के को-फाउंडर आशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर, नेटफ्लिक्स के 'लॉक अप: सच या सजा' में दिए अपनी टिप्पणी पर अभी भी कायम हैं।
उन्होंने कहा था कि अमीर परिवारों में ज्यादा बच्चे होने से खुशहाली बढ़ सकती है, लेकिन गरीब परिवारों में इससे गरीबी और बढ़ सकती है।
अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश के सवाल उठाने और सोशल मीडिया पर विरोध झेलने के बाद, माधुरी ने एक पॉडकास्ट में अपनी बात दोहराई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी को बच्चे न करने के लिए नहीं कहा था।
माधुरी ने सफाई में कही ये बात
उनका तर्क था कि असली आर्थिक ताकत अमीरों और रोजगार देने वालों के पास होती है, न कि गरीबों के पास। उन्होंने पूछा, 'क्या आप सच में सोचते हैं कि देश गरीब चलाते हैं?'
अपने निजी अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने तीसरे बच्चे के बारे में सोचा था, लेकिन पारिवारिक कारणों से उन्होंने यह फैसला छोड़ दिया।
उन्होंने इस बात को अपनी पहले कही गई बात से जोड़ा कि खुशहाली और गरीबी का आपस में क्या रिश्ता है। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं।