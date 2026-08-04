माधुरी दीक्षित ने बेचा अपना ऑफिस, जानिए हुआ कितने करोड़ का मुनाफा

यह ऑफिस स्पेस 1,594.24 वर्ग फुट की है, जिसे फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा है। माधुरी की रफ्तार तो कम नहीं हो रही है।

इसी साल मार्च में उन्होंने लोअर परेल में 5 साल के लिए एक नई व्यावसायिक जगह लीज पर ली है, जिसका कुल किराया 2.81 करोड़ रुपये होगा।

माधुरी उन बॉलीवुड सितारों में से हैं, जो अब फिल्मों के साथ-साथ व्यावसायिक संपत्तियों (कमर्शियल प्रॉपर्टी) में भी समझदारी से पैसा लगा रहे हैं। इससे उन्हें बेहतर रिटर्न और भविष्य की स्थिरता मिलती है।