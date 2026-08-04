माधुरी दीक्षित ने मुंबई में बेची अपनी आलीशान संपत्ति, सौदे से 9 गुना कमाया मुनाफा
क्या है खबर?
अभिनेत्री माधुरी दीक्षित रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक सौदे को लेकर चर्चा में आ गई हैं। सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, उन्होंने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित एक आलीशान व्यावसायिक कार्यालय को बेच दिया है। माधुरी ने 18 साल पहले ये संपत्ति 52.5 लाख रुपये में खरीदी थी, जिसे उन्होंने 4.85 करोड़ रुपये की कीमत में बेचा है। इससे संपत्ति के मूल्य में लगभग 824 प्रतिशत (9 गुना) की वृद्धि दर्ज हुई है।
संपत्ति विवरण
जून, 2026 में हुआ था लेनदेन का पंजीकरण
संपत्ति दस्तावेजों के अनुसार, ये संपत्ति अंधेरी पश्चिम के ओशिवारा में स्थित मोरिया लैंडमार्क-II प्रेमिसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नाम की इमारत की चौथी मंजिल पर मौजूद है।
इसका कारपेट एरिया 1,594.24 वर्ग फुट है, जिसमें 3 कार पार्किंग स्थान भी शामिल है।
संपत्ति का लेनदेन 23 जून, 2026 को पंजीकृत किया गया था। यह सौदा फ्रेम्स प्रोडक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया है, जिसमें 4.85 करोड़ की कीमत के साथ 29.10 लाख रुपये का स्टांप शुल्क शामिल है।
पिछला लेनदेन
माधुरी ने इसी साल किराए पर लिया था कार्यालय
माधुरी ने मार्च, 2026 में मुंबई के लोअर परेल में 5 साल के लिए 2.81 करोड़ रुपये के कुल किराए पर एक व्यावसायिक कार्यालय पट्टे पर लिया था।
लीज की अवधि 60 महीने (5 साल) है और पहले वर्ष का मासिक किराया 4.25 लाख रुपये से शुरू होता है, जो दूसरे वर्ष में 5 प्रतिशत बढ़कर 4.46 लाख रुपये हो जाएगा।
काम के मोर्चे पर, अभिनेत्री को आखिरी बार नेटफ्लिक्स की फिल्म 'मां बहन' में देखा गया था।