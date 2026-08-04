माधुरी दीक्षित ने अपनी संपत्ति बेची

माधुरी दीक्षित ने मुंबई में बेची अपनी आलीशान संपत्ति, सौदे से 9 गुना कमाया मुनाफा

लेखन ज्योति सिंह 04:44 pm Aug 04, 202604:44 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित रियल एस्टेट के क्षेत्र में एक सौदे को लेकर चर्चा में आ गई हैं। सीआरई मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के मुताबिक, उन्होंने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में स्थित एक आलीशान व्यावसायिक कार्यालय को बेच दिया है। माधुरी ने 18 साल पहले ये संपत्ति 52.5 लाख रुपये में खरीदी थी, जिसे उन्होंने 4.85 करोड़ रुपये की कीमत में बेचा है। इससे संपत्ति के मूल्य में लगभग 824 प्रतिशत (9 गुना) की वृद्धि दर्ज हुई है।