'मां बहन' का ट्रेलर जारी; अदाओं से नहीं, हत्या से धक-धक कराने आईं माधुरी दीक्षित

लेखन ज्योति सिंह 05:52 pm May 22, 202605:52 pm

क्या है खबर?

माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी की डार्क कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'मां बहन' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जैसी उम्मीद की जा रही थी, फिल्म अफरा-तफरी, अप्रत्याशित मोड़ और हास्य परिस्थितियों से भरपूर होने वाली है। निर्देशन की कमान सुरेश त्रिवेनी ने संभाली है, जो विद्या बालन की फिल्म 'तुम्हारी सुलु' के निर्देशक रह चुके हैं। कहानी एक मां और उसकी 2 बेटियों के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसमें तड़का लगाने का काम रवि किशन ने किया है।