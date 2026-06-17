माधुरी दीक्षित का ट्रोलर्स पर जोरदार पलटवार- उम्र बढ़ी है तो क्या डांस करना छोड़ दूंगी?

दो टूक

"मां भी एक इंसान है, उसे भी आराम का हक है"

फिल्म 'मां बहन' में 2 बेटियों की मां का किरदार निभा रहीं माधुरी ने समाज में मां की आदर्श छवि पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मां को अक्सर इतने ऊंचे स्तर पर रख दिया जाता है कि उससे हमेशा परफेक्ट रहने की उम्मीद की जाती है, चाहे वो बीमार ही क्यों न हो। माधुरी ने कहा कि मां भी इंसान होती है, उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है और उसे आराम करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।