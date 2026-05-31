ऐश्वर्या राय की ट्रोलिंग पर भड़कीं माधुरी दीक्षित, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब
माधुरी दीक्षित अपनी को-स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन के बचाव में उतरी हैं। दरअसल, कान्स 2026 के रेड कारपेट पर नजर आने के बाद सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या को उनके लुक और वजन के लिए काफी ट्रोल किया जा रहा था, जिससे माधुरी बेहद नाराज दिखीं। उन्होंने ऐश्वर्या को एक 'ग्लोबल स्टार' बताते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करने के लिए उनकी जमकर तारीफ की।
माधुरी ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए याद दिलाया कि किसी की असल उपलब्धियां, सोशल मीडिया पर होने वाली फालतू की आलोचनाओं से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं।
डिमरी ने कलाकारों की मानसिक सेहत पर दी चेतावनी
माधुरी ने कहा, "किसी को उसके वजन या कपड़ों के साइज से नहीं आंका जा सकता। ऐश्वर्या ने देश को गौरवान्वित किया है।"
माधुरी ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे लोग उपलब्धियों के बजाय सिर्फ शारीरिक बनावट पर टिप्पणी करते हैं। माधुरी की आने वाली नेटफ्लिक्स फिल्म 'मां बहन' की सह-अभिनेत्री तृप्ति डिमरी ने भी कहा कि ऐसी आलोचनाओं से कलाकारों की मानसिक सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है।
बता दें कि माधुरी और तृप्ति की फिल्म 'मां बहन' 4 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।