माधुरी दीक्षित को इन यादगार फिल्मों ने दिलाई शोहरत, OTT पर देखना न भूलें

बॉलीवुड में धक-धक गर्ल के नाम से मशहूर माधुरी दीक्षित 59 साल की हो गई हैं। 40 साल से ज्यादा समय भारतीय सिनेमा में गुजार चुकीं अभिनेत्री आज भी अपनी एक मुस्कुराहट से लोगों का दिल धड़का देती हैं। यही कारण है कि उनकी एक झलक के लिए फैंस हमेशा उतावले रहते हैं। माधुरी ने अपने करियर की शुरुआत 1984 में फिल्म 'अबोध' से की थी और अब तक कई बेहरतीन फिल्में दी हैं। यहां देखिए उनकी कुछ आइकॉनिक फिल्में।

#1 & #2 'तेजाब' और 'दिल' साल 1988 में आई फिल्म 'तेज़ाब' माधुरी के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है। इसमें मौजूद गाना 'एक दो तीन' न सिर्फ उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना, बल्कि अभिनेत्री रातों-रात मशहूर हो गईं। अमेजन प्राइम वीडियो पर मौजूद इस फिल्म में अनिल कपूर भी हैं। आमिर खान के साथ आई फिल्म 'दिल' ने माधुरी को उनका पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया। यह पुरस्कार उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिला था। यह भी प्राइम वीडियो पर मौजूद है।

#3 & #4 'खलनायक' और 'हम आपके हैं कौन' संजय दत्त के साथ 1993 में आई फिल्म 'खलनायक' सुपरहिट रही। पुलिस अधिकारी 'गंगा' के किरदार में माधुरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसमें माैजूद उनके सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए। यह फिल्म भी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। वहीं 1994 में आई 'हम आपके हैं कौन' अभिनेत्री की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी, गाने और फिल्म का हर दृश्य लोगों के दिल के करीब है। यह ZEE5 पर माैजूद है।

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