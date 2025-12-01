माधुरी दीक्षित राजनीति में करेंगी प्रवेश? जानिए अटकलों पर क्या बोलीं धक-धक गर्ल
क्या है खबर?
बॉलीवुड में धक-धक गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित अपनी आगामी वेब सीरीज 'मिसेज देशपांडे' को लेकर खबरों में छाई हुई हैं। ये उनके करियर की पहली सीरीज है, जिसमें अभिनेत्री का अवतार प्रशंसकों को चौंकाने का काम करेगा। माधुरी अपनी इस आगामी सीरीज के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इस बीच, अपने हालिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने की अटकलों पर चुप्पी भी तोड़ी है।
प्रतिक्रिया
राजनीति में आने की खबरों पर अभिनेत्री ने दी प्रतिक्रिया
ANI के साथ बातचीत में जब माधुरी से पूछा गया कि क्या वह राजनीति की तरफ रुख करेंगी? इस पर उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैं राजनीति के लिए बनी हूं। मैं एक कलाकार होने और उस अर्थ में प्रभाव पैदा करने के लिए बनी हूं, आप जानते हैं, जागरूकता पैदा करना या, आप जानते हैं, अपने विचार साझा करना या लोगों की मदद करना। आप जानते हैं, मैं खुद को उस परिदृश्य में देखती हूं।"
सीरीज
इस दिन रिलीज होगी 'मिसेज देशपांडे'
माधुरी ने आगे कहा, "असल में राजनीति में आना मेरी महत्वाकांक्षाओं में से एक नहीं रहा है, वरना मैं खुद को वहां नहीं देखती।" दरअसल, 2024 के लोकसभा चुनाव में, अभिनेत्री के चुनाव लड़ने की अफवाह ने जाेर पकड़ा था। अब उनके जवाब से इन अटकलों पर हमेशा के लिए विराम लग गया है। काम की बात करें तो, माधुरी की सीरीज 'मिसेज देशपांडे' 19 दिसंबर को जियो हॉटस्टार पर आ रही है। इसका निर्देशन नागेश कुकुनूर ने किया है।