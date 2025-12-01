माधुरी दीक्षित राजनीति में करेंगी प्रवेश? जानिए अटकलों पर क्या बोलीं धक-धक गर्ल

प्रतिक्रिया

राजनीति में आने की खबरों पर अभिनेत्री ने दी प्रतिक्रिया

ANI के साथ बातचीत में जब माधुरी से पूछा गया कि क्या वह राजनीति की तरफ रुख करेंगी? इस पर उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैं राजनीति के लिए बनी हूं। मैं एक कलाकार होने और उस अर्थ में प्रभाव पैदा करने के लिए बनी हूं, आप जानते हैं, जागरूकता पैदा करना या, आप जानते हैं, अपने विचार साझा करना या लोगों की मदद करना। आप जानते हैं, मैं खुद को उस परिदृश्य में देखती हूं।"