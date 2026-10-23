मधुर भंडारकर की नई फिल्म का ऐलान

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिंदगी पर्दे पर दिखाएंगे मधुर भंडारकर, ये होगा फिल्म का नाम

लेखन ज्योति सिंह 01:40 pm Oct 23, 202601:40 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बॉलीवुड निर्देशक मधुर भंडारकर एक बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। बताया जा रहा है कि वह डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जिंदगी पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जो पर्दे पर उनकी विरासत और अनसुने पहलुओं को दर्शाएगी। फिल्म को आदित्य कुमार हलवासिया का समर्थन प्राप्त होगा। इसका निर्माण निर्देशक की कंपनी भंडारकर एंटरटेनमेंट और AKH वेंचर्स के बैनर तले किया जाएगा। परियोजना की शुरुआत अगले साल से होने की उम्मीद है।