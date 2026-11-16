'किंग' के गाने के बाद मधुबंती बागची का बड़ा धमाका, नए गाने 'मुड़ ना सजना' ने खींचा ध्यान

'तू मिल जाए' और 'जब तलक' जैसे हिट गानों के लिए जानी जाने वाली मधुबंती अब ऐसा संगीत बना रही हैं, जो उनके लिए ज्यादा निजी और उनकी अपनी शैली के करीब है। 'मुड़ ना सजना' के बारे में उनका कहना है कि यह उनकी शास्त्रीय जड़ों और संगीत के नए पहलुओं की खोज का एक मिला-जुला रूप है।

इस गाने को सिद्धार्थ अमित भावसार ने लिखा और कंपोज किया है। अब आप इसे सभी बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं।