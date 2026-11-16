'किंग' के गाने के बाद मधुबंती बागची का बड़ा धमाका, नए गाने 'मुड़ ना सजना' ने खींचा ध्यान
मशहूर गायिका मधुबंती बागची, जिन्हें फिल्म 'किंग' के उनके हिट गाने 'तू मिल जाए' से खूब पहचान मिली है, ने अभी-अभी अपना नया स्वतंत्र गाना 'मुड़ ना सजना' रिलीज किया है। यह गाना उनके आम गानों से काफी अलग है।
इसमें शास्त्रीय संगीत का असर भी दिखता है, लेकिन साथ ही एक गहरा और विद्रोही अंदाज भी महसूस होता है।
इस गाने के जरिए उन्होंने फिल्म संगीत की बंदिशों को तोड़कर अपनी शर्तों पर खुद को जाहिर किया है।
सिद्धार्थ ने मधुबंती के नए गाने को किया कंपोज
'तू मिल जाए' और 'जब तलक' जैसे हिट गानों के लिए जानी जाने वाली मधुबंती अब ऐसा संगीत बना रही हैं, जो उनके लिए ज्यादा निजी और उनकी अपनी शैली के करीब है। 'मुड़ ना सजना' के बारे में उनका कहना है कि यह उनकी शास्त्रीय जड़ों और संगीत के नए पहलुओं की खोज का एक मिला-जुला रूप है।
इस गाने को सिद्धार्थ अमित भावसार ने लिखा और कंपोज किया है। अब आप इसे सभी बड़े म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं।