प्रियंका मोहन की 'मेड इन कोरिया' की रिलीज तारीख जारी, जानिए कहां होगा प्रीमियर

रिलीज

जानिए कब और कहां स्ट्रीम होगी फिल्म

'मेड इन कोरिया' का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर किया जाएगा। सब्सक्राइबर यूजर्स के लिए यह 12 मार्च से मुफ्त में देखने के लिए मौजूद हो जाएगी। निर्माताओं ने ऐलान करते हुए लिखा, 'कोरियाई सपने, सियोल की सड़कें, और विश्वास की एक बड़ी छलांग।' फिल्म तमिलनाडु के एक कस्बे में रहने वाली लड़की की कहानी है, जिसका सपना दक्षिण काेरिया घूमने का है। प्रियंका के अलावा, फिल्म में दक्षिण कोरियाई कलाकार पार्क हे-जिन और नो हो-जिन भी अहम किरदार में हैं।