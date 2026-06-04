जानिए 'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' क्यों है सबकी जुबान पर?
'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी', जो 3 जून को रिलीज हुई, दर्शकों और आलोचकों दोनों से खूब सराहना बटोर रही है।
6 एपिसोड वाली इस सीरीज में टाइटन की कहानी को दिखाया गया है, जहां नसीरुद्दीन शाह जे.आर.डी. टाटा की भूमिका में हैं और जिम सरभ जेरक्सिस देसाई के किरदार में दिखे हैं।
यह सीरीज अपनी बेहतरीन कहानी कहने के अंदाज और बड़े ब्रांड्स के बनने के अनूठे नजरिए की वजह से सबका ध्यान खींच रही है।
'मेड इन इंडिया: ए टाइटन स्टोरी' दिखाती है 1980 के दशक के हिंदुस्तान को
रॉबी ग्रेवल ने इस शो का निर्देशन किया है, जिसमें उदारीकरण से पहले के हिंदुस्तान में टाइटन के शुरुआती दौर को दिखाया गया है। यह शो कॉर्पोरेट महत्वाकांक्षा और सच्ची मानवीय भावनाओं का बेजोड़ संगम पेश करता है।
बोर्डरूम से लेकर फैक्टरी के फर्श तक, 1980 के दशक का असली माहौल इस शो को जीवंत और यथार्थवादी बनाता है।
हाल ही में रिलीज हुए डिजिटल शोज में शानदार रेटिंग हासिल करने वाली यह सीरीज, अपनी गहराई और टाइटन के भारत की संस्कृति से गहरे जुड़ाव को उजागर करने के लिए खूब तारीफें बटोर रही है।