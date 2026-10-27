'ईथा' के लिए श्रद्धा कपूर की तैयारी पूरी, इस दिन ट्रेलर के साथ मचाने आएंगी तहलका

श्रद्धा अभिनीत 'ईथा' का ट्रेलर 30 अक्टूबर (शुक्रवार) को आधिकारिक तौर पर रिलीज किया जाएगा। इसका ऐलान करते हुए निर्माताओं ने एक मोशन वीडियो भी जारी किया है।

फिल्म में रणदीप हुड्‌डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और अनंत जोशी भी मौजूद हैं।

इसी साल निर्माताओं ने फिल्म का टीजर जारी किया था, जिसमें अभिनेत्री का दमदार अंदाज देखने को मिला। इसके लिए उन्होंने खासतौर पर लावणी डांस का प्रशिक्षण भी लिया है।

फिल्म 4 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।