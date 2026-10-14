जीशान अय्यूब ने 'ईथा' में अपने किरदार पर बात की

'ईथा' में श्रद्धा कपूर संग दिखेंगे जीशान अय्यूब, मुख्य किरदार मिलने पर कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 11:52 am Oct 14, 202611:52 am

क्या है खबर?

श्रद्धा कपूर की 'ईथा' इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित और लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित, यह एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जो दिग्गज लावणी और तमाशा कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की जिंदगी पर आधारित होगी। फिल्म में श्रद्धा के अलावा, मोहम्मद जीशान अय्यूब को भी अहम किरदार निभाते हुए देखा जाएगा। हालिया बातचीत में उन्होंने फिल्म में अपने किरदार पर खुशी जाहिर की और बताया कि ऐसे किरदार सिर्फ बड़े चेहरों को ही मिलते हैं।