मैकलमोर के 'हिंड्स हॉल' ने फिर मचाया तहलका, चार्ट्स पर की धमाकेदार वापसी

मैकलेमोर के प्रशंसकों ने उनका जबरदस्त साथ दिया। उन्होंने सिर्फ "हिंड्स हॉल" को ही नहीं, बल्कि उनके पुराने गानों जैसे "थ्रिफ्ट शॉप" और "कांट होल्ड अस" को भी दोबारा चार्ट्स पर पहुंचा दिया।

उनका एल्बम, "द हाइस्ट" का डीलक्स एडिशन भी अब टॉप एल्बम की लिस्ट में चौथे नंबर पर है। यह गाना खुद एक विरोध सिंगल है।

यह राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाता है, मानवाधिकारों पर संगीत उद्योग की चुप्पी को उजागर करता है और इसमें फेयरुज के गाने "अना ला हबीबी" का एक सैंपल भी इस्तेमाल किया गया है।