मैकलमोर के टूर ने मचाई हलचल, 'फ्री पैलेस्टाइन' की टिकटें 24 घंटे में बिकीं

यह टूर अक्टूबर के आखिर में शुरू होगा, जिसके तहत डबलिन, पेरिस और लंदन में कार्यक्रम तय किए गए हैं। अमेरिका में भी कुछ शो होने की उम्मीद है।

मैकलमोर ने मिली प्रतिक्रिया की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं सचमुच हैरान हूं।' उन्होंने आगे कहा कि यह दर्शाता है कि लोग फिलिस्तीन की आजादी को लेकर कितने फिक्रमंद हैं।

उन्होंने यह टूर काफी तेजी से और ऐसे अन्य कलाकारों के साथ मिलकर तैयार किया है, जो मानते हैं कि संगीत और सामाजिक सक्रियता एक साथ चल सकती हैं।

वे अन्य कलाकारों से भी अपील कर रहे हैं कि वे ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएं जो वाकई मायने रखते हैं।