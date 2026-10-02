मैकलमोर के टूर ने मचाई हलचल, 'फ्री पैलेस्टाइन' की टिकटें 24 घंटे में बिकीं
मैकलमोर का "फ्री पैलेस्टाइन" टूर, टिकटें बिक्री के लिए उपलब्ध होते ही सिर्फ 24 घंटे के अंदर बिक गया। इस टूर की घोषणा 24 सितंबर, 2026 को की गई थी, जिसमें बताया गया था कि इससे मिलने वाली रकम उन संस्थाओं को दी जाएगी जो फिलिस्तीनियों की मदद करती हैं।
यह घटना मैकलमोर को एड शीरन के 'लूप टूर' से, फिलिस्तीन के समर्थन में उनके विचारों के कारण हटाए जाने के ठीक बाद हुई है।
मैकलमोर ने की लोगों की प्रतिक्रिया की तारीफ
यह टूर अक्टूबर के आखिर में शुरू होगा, जिसके तहत डबलिन, पेरिस और लंदन में कार्यक्रम तय किए गए हैं। अमेरिका में भी कुछ शो होने की उम्मीद है।
मैकलमोर ने मिली प्रतिक्रिया की तारीफ करते हुए कहा, 'मैं सचमुच हैरान हूं।' उन्होंने आगे कहा कि यह दर्शाता है कि लोग फिलिस्तीन की आजादी को लेकर कितने फिक्रमंद हैं।
उन्होंने यह टूर काफी तेजी से और ऐसे अन्य कलाकारों के साथ मिलकर तैयार किया है, जो मानते हैं कि संगीत और सामाजिक सक्रियता एक साथ चल सकती हैं।
वे अन्य कलाकारों से भी अपील कर रहे हैं कि वे ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएं जो वाकई मायने रखते हैं।