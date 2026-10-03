सलमान खान की 'मातृभूमि' को सरकार से मिली मंजूरी, इस दिन पर्दे पर लाने की तैयारी

रक्षा मंत्रालय ने फिल्म के शुरुआती चीन-विरोधी रुख पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद 'मातृभूमि' के कई हिस्से दोबारा शूट किए गए।

एक सूत्र ने बताया कि फिल्म का नया वर्जन पहले से काफी अलग है। इसमें अब भारत और चीन के रिश्तों को सकारात्मक नजरिए से भी दिखाया गया है। हालांकि, निर्माताओं ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है, वहीं एंटरटेनमेंट पोर्टल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फिल्म की रिलीज तारीख भी तय हो चुकी है।