मानवी गग्रू ने बताया इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- समझौते के लिए मिला था पैसों का प्रस्ताव
अभिनेत्री मानवी गग्रू, जो 'TVF पिचर्स' और '4 मोर शॉट्स प्लीज', जैसे शो के लिए मशहूर हैं, उन्होंने हाल ही में 'टू गर्ल्स एंड टू कप्स' पॉडकास्ट पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया।
उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें एक ऐसा मैसेज आया था, जिसमें 'समझौता' करने के लिए पैसों का प्रस्ताव दिया गया था।
यह देखकर वह हैरान रह गईं और उन्हें समझ आया कि इंडस्ट्री में कितना सावधान रहना जरूरी है।
मानवी ने भाई-भतीजावाद और स्ट्रीमिंग पर दी अपनी राय
मानवी ने भाई-भतीजावाद पर भी खुलकर बात की। उनका कहना है कि फिल्मी परिवारों के बच्चों के लिए रास्ता आसान होता है, लेकिन आखिर में फैसला तो दर्शकों के हाथ में ही होता है।
उनके जैसे बाहरी लोगों के लिए इंडस्ट्री में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें बहुत सारे ऑडिशन और लोगों से मिलना-जुलना पड़ता है।
उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को धन्यवाद दिया, क्योंकि वे काबिल अभिनेताओं को ज्यादा मौका देते हैं। मानवी का मानना है कि उनकी सफलता की वजह मुश्किल भूमिका चुनना और लगातार खुद को बेहतर बनाना है।
उन्होंने कहा, 'मैं बस अपना काम करती रही, इसी तरह मैं टिके रहने में कामयाब रही।'