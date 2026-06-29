युवा संगीतकार लयडियन नादस्वरम ने रचा इतिहास, सिम्फनी डेब्यू ने दुनिया भर में मचाई धूम
हाल ही में, लयडियन नादस्वरम ने चेन्नई के द म्यूजिक एकेडमी में अपनी पहली ऑर्केस्ट्रल रचना, 'सिम्फनी नंबर 1- न्यू बिगिनिंग्स' का ऑडियो लॉन्च किया।
92-सदस्यीय लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और कंडक्टर मैट डंकली के सहयोग से, इस पीस को एबी रोड स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया। यह इस युवा कंपोजर के करियर में एक बड़ा पड़ाव है।
डंकली ने की लयडियन के अलग-अलग पल की तारीफ
इस सिम्फनी में स्ट्रिंग्स, वुडविंड्स, ब्रास, पर्कशन और हार्प को मिलाकर एक नया साउंड तैयार किया गया है।
इसकी खासियतों में एक भावपूर्ण सेलो पैसेज शामिल है, जिसे बाद में मध्य-पूर्वी संगीत प्रभावों के साथ विस्तार दिया गया है और यह 'ट्रेंक्विलो' में हार्प और सेलो की आवाजों के साथ खत्म होता है।
इसके अलावा, 'असेंशन' में ऊर्जावान ब्रास पल भी हैं। डंकली ने बताया कि इस रचना का हर पल अपनी एक खास पहचान रखता है।
लयडियन ने इस पीस को दुनिया भर के कंपोजर और उभरते हुए म्यूजिशियन को समर्पित किया है। यह उनके पिछले प्रोजेक्ट 'थिरुक्कुरल 1330' के बाद आया है।