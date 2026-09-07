जानें कब और कहां देख सकते हैं 'लस्ट स्टोरीज' का सीजन 3?
'लस्ट स्टोरीज 3' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है।
इस नए सीजन को विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज जैसे नामी निर्माताओं ने मिलकर बनाया है। इसमें प्यार और इच्छाओं (जुनून) के अलग-अलग पहलुओं को दिखाया जाएगा।
नेटफ्लिक्स ने इसकी रिलीज की खबर देते हुए कहा, 'इच्छा, ड्रामा और दुविधाएं। तारीख याद रखना।'
'लस्ट स्टोरीज 3' कलाकार और निर्माता हुए घोषित
इस सीजन में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, विजय वर्मा और अली फजल जैसे शानदार कलाकार नजर आएंगे।
इसका निर्माण आरएसवीपी (RSVP) और फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट (फ्लाइंग यूनिकॉर्न एंटरटेनमेंट) ने किया है। इसकी कहानियां किरण राव, तानाजी दासगुप्ता, अविनाश संपत, सुमुखी सुरेश, शकुन बत्रा, समीहा सबनीस, अश्वथी नंबूदरी, नीतेश भाटिया, उत्कर्षिणी वशिष्ठ और विशाल भारद्वाज ने लिखी हैं।
नेटफ्लिक्स इंडिया की ओरिजिनल फिल्म्स की निर्देशक रुचिका कपूर शेख ने कहा कि यह शो दर्शकों को भावनाओं के अलग-अलग पहलुओं जैसे कि कमजोरी और ताकत को करीब से देखने का मौका देगा।
इस तरह यह 'लस्ट स्टोरीज' की खास कहानी कहने की परंपरा को आगे बढ़ाएगा।