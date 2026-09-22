'लस्ट स्टोरीज 3' में किसे मिली सबसे ज्यादा फीस

'लस्ट स्टोरीज 3' के लिए सितारों ने वसूली मोटी रकम, किसकी फीस रही सबसे ज्यादा?

लेखन अंशिका शुक्ला 10:49 am Sep 22, 202610:49 am

क्या है खबर?

'लस्ट स्टोरीज' का तीसरा सीजन 18 सितंबर, 2026 से स्ट्रीम हो चुका है। विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी इस सीरीज में 4 अलग-अलग कहानियां दिखाई गई हैं। सीरीज में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, सिद्धार्थ समेत कई कलाकार नजर आए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि 'लस्ट स्टोरीज 3' में काम करने के लिए किस कलाकार ने कितनी फीस ली है।