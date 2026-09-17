'लस्ट स्टोरीज 3' का वो सीन जो सिद्धार्थ ने सपने में देखा, विशाल भारद्वाज ने कर दिया शूट
'लस्ट स्टोरीज 3' के सेट पर सिद्धार्थ को एक सपना आया। इसी सपने से उन्हें एक सीन का आइडिया मिला, जिसमें उनके किरदार को अदिति राव हैदरी के किरदार को रिझाना था।
निर्देशिक विशाल भारद्वाज को सिद्धार्थ का यह विचार बेहद पसंद आया। उन्हें यह 'स्पॉन्टेनिटी' (तत्काल आया आइडिया) इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने बिना किसी रिहर्सल के तुरंत उस सीन को शूट कर दिया। इसमें सिर्फ कलाकारों के असली 'रिएक्शन्स' थे।
सिद्धार्थ ने गाने और कॉस्ट्यूम में भी दिया योगदान
सिद्धार्थ सिर्फ उस सीन को बिना तैयारी के प्रदर्शन करना करके ही नहीं रुके। उन्होंने अपने सपने से प्रेरणा लेते हुए एक छोटा सा म्यूजिकल पार्ट भी तैयार किया।
इसके साथ ही उन्होंने कॉस्ट्यूम चुनने में भी अपनी राय दी और इसमें पूरा सहयोग किया। विशाल ने इस बारे में बताया, "सेट पर हम सब को बहुत मजा आ रहा था।"
उन्होंने कहा, "अपने अभिनेतों से इसी तरह के योगदान की उम्मीद रहती है।" विशाल ने इसे आपसी सहयोग बताया।