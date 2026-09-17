'लस्ट स्टोरीज 3' का वो सीन जो सिद्धार्थ ने सपने में देखा, विशाल भारद्वाज ने कर दिया शूट

सिद्धार्थ सिर्फ उस सीन को बिना तैयारी के प्रदर्शन करना करके ही नहीं रुके। उन्होंने अपने सपने से प्रेरणा लेते हुए एक छोटा सा म्यूजिकल पार्ट भी तैयार किया।

इसके साथ ही उन्होंने कॉस्ट्यूम चुनने में भी अपनी राय दी और इसमें पूरा सहयोग किया। विशाल ने इस बारे में बताया, "सेट पर हम सब को बहुत मजा आ रहा था।"

उन्होंने कहा, "अपने अभिनेतों से इसी तरह के योगदान की उम्मीद रहती है।" विशाल ने इसे आपसी सहयोग बताया।