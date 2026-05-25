हेलेन बनी लुपिता न्योंगो पर बवाल, एलन मस्क के सवाल पर दिया मुंहतोड़ जवाब मनोरंजन May 25, 2026

क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म 'द ओडिसी' में हेलेन ऑफ ट्रॉय के किरदार के लिए चुने जाने के बाद लुपिता न्योंगो आलोचना के घेरे में आ गई हैं।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने एक पोस्ट का समर्थन किया, जिसमें उनके रोल के लिए उपयुक्तता पर सवाल उठाए गए थे।

कुछ ऑनलाइन यूजर्स का मानना है कि उन्हें सिर्फ विवाद से बचने के लिए कास्ट किया गया है और वे हेलेन की 'क्लासिक' छवि से मेल नहीं खातीं।