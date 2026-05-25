हेलेन बनी लुपिता न्योंगो पर बवाल, एलन मस्क के सवाल पर दिया मुंहतोड़ जवाब
क्रिस्टोफर नोलन की आने वाली फिल्म 'द ओडिसी' में हेलेन ऑफ ट्रॉय के किरदार के लिए चुने जाने के बाद लुपिता न्योंगो आलोचना के घेरे में आ गई हैं।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने एक पोस्ट का समर्थन किया, जिसमें उनके रोल के लिए उपयुक्तता पर सवाल उठाए गए थे।
कुछ ऑनलाइन यूजर्स का मानना है कि उन्हें सिर्फ विवाद से बचने के लिए कास्ट किया गया है और वे हेलेन की 'क्लासिक' छवि से मेल नहीं खातीं।
लुपिता ने किया रोल का बचाव किया
इस विवाद पर लुपिता ने अपनी बात रखी और कहा कि 'द ओडिसी' की कहानी एक पौराणिक दुनिया की है। इसमें दुनियाभर के कलाकार शामिल हैं।
उन्होंने कहा, 'हमारी कास्ट दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। मैं जानना चाहती हूं कि एक किरदार आखिर क्या होता है। खूबसूरती के अलावा उसमें क्या खास होता है? दिखावे से आगे क्या है?'
उन्होंने नोलन की स्क्रिप्ट को इसका श्रेय दिया, जिसके कारण उन्हें हेलेन के किरदार की गहराई को समझने का मौका मिला।
फिल्म 'द ओडिसी' कितनी भाषाओं में होगी रिलीज
इस फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, ऐनी हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन और जेंडाया जैसे सितारे भी हैं।
यह फिल्म आईमैक्स सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी, और इसे अंग्रेजी के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में भी दर्शक देख पाएंगे।
यह दुनियाभर के सिनेमा प्रेमियों के लिए एक शानदार अनुभव लेकर आएगी।