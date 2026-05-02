पाशा तालंकिन के लिए बड़ी राहत, लुफ्थांसा ने ढूंढ निकाला 'हथियार' समझकर जब्त किया गया ऑस्कर मनोरंजन May 02, 2026

फिल्ममेकर पाशा तालंकिन के लिए आखिरकार एक अच्छी खबर आई है। एयरलाइन कंपनी लुफ्थांसा ने उनका खोया हुआ ऑस्कर अवार्ड ढूंढ निकाला है। बता दें कि पाशा को यह सम्मान मार्च 2026 में बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला था, लेकिन न्यूयॉर्क से फ्रैंकफर्ट की यात्रा के दौरान यह गायब हो गया था।

हैरानी की बात यह है कि JFK एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने सोने की इस ट्राफी को एक 'संभावित हथियार' मान लिया था। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें इसे हैंड बैगेज के बजाय कार्गो में चेक-इन करने को कहा गया, जिसके बाद यह अवार्ड कहीं खो गया था। लंबी तलाश के बाद अब यह प्रतिष्ठित अवार्ड वापस पाशा के हाथों में होगा।