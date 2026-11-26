तिहाड़ जेल से ठगी का नेटवर्क चलाने वाले सुकेश चंद्रेशेखर पर डॉक्यूमेंट्री

सुकेश चंद्रशेखर की ठगी की कहानी दिखाएगा नेटफ्लिक्स, डॉक्यूमेंट्री 'लव, स्कैम और धोखा' का ऐलान

लेखन नेहा शर्मा 02:57 pm Nov 26, 202602:57 pm

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले पर नई डॉक्यूमेंट्री बनाने का ऐलान किया है। इंडिया टुडे ओरिजिनल्स की बनाई ये डॉक्यूमेंट्री सुकेश के ठगी के जाल और बड़े लोगों से उसके रिश्तों की पड़ताल करेगी। इसमें दिखाया जाएगा कि तिहाड़ जेल में रहते हुए वो कैसे नेटवर्क चला रहा था। डॉक्यूमेंट्री में मामले से जुड़े कई ऐसे पहलुओं को सामने लाने की कोशिश होगी, जिनके बारे में अब तक बात नहीं हुई है।