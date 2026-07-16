'लव इंश्योरेंस कंपनी' का इस दिन होगा टीवी डेब्यू, जानिए क्यों है ये फिल्म खास?

फिल्म अपनी अनोखी सोच और दिलचस्प कहानी के कारण दर्शकों को खूब भाई है। प्रदीप की धारदार कॉमिक टाइमिंग, कृति का दिल छू लेने वाला अभिनय और सूर्या की दमदार ऊर्जा ने दर्शकों का मन मोह लिया।

फिल्म में चुटीले संवाद, शानदार विजुअल्स और जबरदस्त संगीत का मेल भी इसे और खास बनाता है। कुल मिलाकर यह फिल्म देखने में बहुत मजेदार है और इसे तमिल सिनेमा के लिए एक नई पहचान माना जा रहा है।