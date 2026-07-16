'लव इंश्योरेंस कंपनी' का इस दिन होगा टीवी डेब्यू, जानिए क्यों है ये फिल्म खास?
मनोरंजन
विग्नेश शिवन की तमिल साइंस-फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' पहली बार 19 जुलाई को दोपहर साढ़े 3 बजे टीवी पर दस्तक देने वाली है।
प्रदीप रंगनाथन, एस जे सूर्या और कृति शेट्टी जैसे सितारों से सजी यह फिल्म भविष्यवादी विचार को रोमांस और कॉमेडी के साथ बड़े ही मजेदार अंदाज में पेश करती है।
यह रिश्तों और जिंदगी में मिलने वाले दूसरे मौकों को दिलचस्प तरीके से दिखाती है।
फिल्म 'लव इंश्योरेंस कंपनी' को मिली खूब तारीफ
फिल्म अपनी अनोखी सोच और दिलचस्प कहानी के कारण दर्शकों को खूब भाई है। प्रदीप की धारदार कॉमिक टाइमिंग, कृति का दिल छू लेने वाला अभिनय और सूर्या की दमदार ऊर्जा ने दर्शकों का मन मोह लिया।
फिल्म में चुटीले संवाद, शानदार विजुअल्स और जबरदस्त संगीत का मेल भी इसे और खास बनाता है। कुल मिलाकर यह फिल्म देखने में बहुत मजेदार है और इसे तमिल सिनेमा के लिए एक नई पहचान माना जा रहा है।