बिग बॉस 20 में पहले ही दिन बॉडी-शेमिंग पर सितारों ने खोले ऐसे राज, जानकर रह जाएंगे दंग
'बिग बॉस 20' की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें नए-नए सितारे शामिल हुए हैं।
पहले ही दिन प्रतियोगी पंजाबी अभिनेत्री और मॉडल लव गिल ने अपने साथ हुए बॉडी-शेमिंग के अनुभव बताए। उन्होंने कहा, "जब मेरा वजन थोड़ा ज्यादा था, तो लोग मेरे शरीर पर टिप्पणी करते थे। फिर मैंने वजन घटाया, लेकिन उसके बाद भी लोगों को कुछ न कुछ कहना ही था।"
उनकी इस ईमानदारी से शो में शुरुआत से ही गहरी बातचीत का माहौल बन गया।
गांधी ने पतलेपन को लेकर होने वाली 'शर्मिंदगी' पर रोशनी डाली
एक और प्रतियोगी अमन गांधी ने भी बताया कि उन्हें बहुत पतले होने पर बातें सुननी पड़ती थीं। इससे पता चलता है कि बॉडी-शेमिंग कितनी आम बात है।
यह सीजन पहले से ही अपने अलग-अलग तरह के प्रतियोगी और शुरुआती ड्रामे की वजह से चर्चा में है।
एक मजेदार बात ये है कि गिल ने सोशल मीडिया पोल जीतकर इस शो में जगह बनाई है। वो पंजाबी म्यूजिक वीडियो और टीवी शो में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं।