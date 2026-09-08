बिग बॉस 20 में पहले ही दिन बॉडी-शेमिंग पर सितारों ने खोले ऐसे राज, जानकर रह जाएंगे दंग

एक और प्रतियोगी अमन गांधी ने भी बताया कि उन्हें बहुत पतले होने पर बातें सुननी पड़ती थीं। इससे पता चलता है कि बॉडी-शेमिंग कितनी आम बात है।

यह सीजन पहले से ही अपने अलग-अलग तरह के प्रतियोगी और शुरुआती ड्रामे की वजह से चर्चा में है।

एक मजेदार बात ये है कि गिल ने सोशल मीडिया पोल जीतकर इस शो में जगह बनाई है। वो पंजाबी म्यूजिक वीडियो और टीवी शो में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं।