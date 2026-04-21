विक्रम प्रभु अब सिद्धार्थ और राहुल संग बनाएंगे फिल्म, लगातार होगी शूटिंग

विक्रम प्रभु की फिल्म की लगातार होगी शूटिंग

पूरी फिल्म को लगातार एक ही शेड्यूल में शूट करने की योजना बनाई गई है, जिससे फिल्म का पूरा माहौल शुरुआत से अंत तक एक जैसा बना रहे। दर्शकों को अब यह जानने की उत्सुकता है कि पहली बार निर्देशन कर रहे सिद्धार्थ अपनी फिल्म में क्या कुछ नया लेकर आते हैं। विक्रम प्रभु के लिए यह एक रोमांचक मोड़ है, क्योंकि वे हमेशा से ही अनोखी और दमदार कहानियों को चुनने के लिए मशहूर हैं।