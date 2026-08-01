'लॉक अप 2' में पामेला सेरेना से भिड़े राम कपूर, फिर बेटे का नाम लेकर मांगी माफी

'लॉक अप सीजन 2' में पामेला सेरेना और राम कपूर के बीच जबरदस्त बहस हो गई। ये मामला तब शुरू हुआ, जब वरुण यादव (लैला) ने अपने गेस्ट आरुश भोला की मदद से एक टास्क जीत लिया। टास्क के बाद पामेला ने वरुण पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर महिला प्रतियोगियों को निशाना बना रहे हैं। इस पर राम कपूर, वरुण का बचाव करने लगे और बोले कि शो में महिला खिलाड़ी ही भारी पड़ रही हैं। जब दोनों के बीच बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पामेला ने राम कपूर पर आक्रामक होने और खुद को असुरक्षित महसूस कराने का आरोप लगा दिया। हालांकि, बाद में अपनी गलती समझते हुए राम कपूर ने पामेला से अपने इस व्यवहार के लिए माफी भी मांग ली।