'लॉक अप 2' में पामेला सेरेना से भिड़े राम कपूर, फिर बेटे का नाम लेकर मांगी माफी
'लॉक अप सीजन 2' में पामेला सेरेना और राम कपूर के बीच जबरदस्त बहस हो गई। ये मामला तब शुरू हुआ, जब वरुण यादव (लैला) ने अपने गेस्ट आरुश भोला की मदद से एक टास्क जीत लिया। टास्क के बाद पामेला ने वरुण पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर महिला प्रतियोगियों को निशाना बना रहे हैं। इस पर राम कपूर, वरुण का बचाव करने लगे और बोले कि शो में महिला खिलाड़ी ही भारी पड़ रही हैं। जब दोनों के बीच बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पामेला ने राम कपूर पर आक्रामक होने और खुद को असुरक्षित महसूस कराने का आरोप लगा दिया। हालांकि, बाद में अपनी गलती समझते हुए राम कपूर ने पामेला से अपने इस व्यवहार के लिए माफी भी मांग ली।
राम कपूर बोले- बेटे के सामने गलती सुधारना चाहता हूं
ये विवाद देखते ही देखते बहुत बढ़ गया। सेरेना ने आरोप लगाया कि राम कपूर उनके बहुत करीब आकर चिल्ला रहे थे, जिससे उन्हें काफी असहज और असुरक्षित महसूस हुआ। इस दौरान आकांक्षा चमोला ने सेरेना को शांत करने की कोशिश की और कहा कि वो बात को ज्यादा बढ़ा रही हैं।
इस पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। हालांकि, बाद में राम कपूर ने पूरे घर के सामने सेरेना से माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे के सामने अपनी गलती सुधारने की मिसाल रखना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि शो खत्म होने के बाद दोनों के बीच अच्छे रिश्ते बन जाएंगे।