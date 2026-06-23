'लॉक अप 2' में राम कपूर-शिवांगी जोशी समेत ये सितारे लेंगे हिस्सा, 27 जून से करेंगे जेल में हंगामा

राम और शिवांगी ने क्यों लिया शो में हिस्सा?

राम ने बताया कि वह फराह खान और एकता कपूर के साथ अपनी गहरी दोस्ती के चलते इस शो का हिस्सा बने हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 4 ऐसे इशारे मिले, जिसके बाद उन्होंने शो में आने का फैसला किया।

शिवांगी का इस शो में आना भी उनके फैंस के लिए काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि वह इस तरह के रियलिटी फॉर्मेट में नजर आएंगी।

इस सीजन में 14 मशहूर हस्तियों को एक हाई-प्रेशर जेल जैसे माहौल में रखा जाएगा, जहां उन्हें कई मुश्किल टास्क दिए जाएंगे और उनकी दोस्ती-दुश्मनी दोनों की परीक्षा ली जाएगी।

शनिवार से बुधवार तक, हर रात 8 बजे आप इस ड्रामे को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। यहां आपको खूब सारा रियल ड्रामा और बिना किसी रोक-टोक के खेल देखने को मिलेगा।