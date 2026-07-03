'लॉक अप' ने नेटफ्लिक्स पर आते ही मचाया तहलका, कंगना रनौत करेंगी पहला 'वार'

'लॉक अप 2' में कंगना रनौत करेंगी पहले एलिमिनेश का ऐलान

फराह ने दर्शकों की प्रतिक्रिया को 'अविश्वसनीय' बताया। उनका कहना है कि शो के ट्विस्ट्स पर हो रही चर्चा से वे बेहद खुश हैं।

अब 4 जुलाई को कंगना पहले एलिमिनेशन का ऐलान करने वाली हैं, जिससे शो का रोमांच और भी बढ़ जाएगा। फराह ने यह भी बताया कि आगे और भी मुश्किल टास्क और ढेर सारे सरप्राइज आने वाले हैं। शो के नए एपिसोड हर शनिवार से बुधवार तक रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर देखे जा सकते हैं।