ट्रेन ड्राइवर बना हॉलीवुड का नया हीरो, 29 वर्षीय लियू झियू ने सिर्फ 10 दिनों में बनाई ये AI शॉर्ट फिल्म

देखते ही देखते, लियू की इस फिल्म को पूरी दुनिया में 60 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल गए। यहां तक कि असेतुरो उन्हें काम पर रखने की भी सोच रहे हैं।

शुरुआत में तो 'जोंबी स्कैवंजर' पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन तब सब बदल गया जब हॉलीवुड फिल्ममेकर PJ असेतुरो ने इसे पिछले कई सालों में देखी गई सबसे बेहतरीन शॉर्ट फिल्मों में से एक बताया और ऑनलाइन साझा किया।

ट्रेन ड्राइवर से AI फिल्ममेकर बने लियू

लियू ने शुरुआत में ट्रेन ड्राइवर और शादी की फोटोग्राफी की, लेकिन बाद में अपने परिवार के होटल के लिए AI टूल्स का उपयोग करने लगे।

उन्हें फिल्ममेकिंग की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं मिली है, फिर भी वे आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।

लियू कहते हैं, 'मैं अंग्रेजी नहीं बोलता। मैं चीन में अपने काम पर ही ध्यान देना चाहता हूं।' उनका यह सफर बताता है कि लगन और रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती, ये कहीं भी सफलता के रास्ते खोल सकती हैं।