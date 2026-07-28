'इंडियन आइडल' के बाद चमक गई इन गायकों की किस्मत

'इंडियन आइडल' ने बदल दी इन गायकों की किस्मत, आज बॉलीवुड में कर रहे हैं राज

लेखन अंशिका शुक्ला 08:30 am Jul 28, 202608:30 am

क्या है खबर?

'इंडियन आइडल' ने भारतीय संगीत जगत को कई शानदार गायक दिए हैं, जिन्होंने अपनी आवाज के दम पर इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कुछ गायक शो के विजेता बने, जबकि कई बिना ट्रॉफी जीते भी बॉलीवुड में जबरदस्त सफलता हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसे में आइए जानते हैं उन प्रतिभाशाली गायकों के बारे में, जिन्होंने 'इंडियन आइडल' के मंच से निकलकर गायकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई।