भारतीय शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई दिखाती हैं ये OTT सीरीज

छात्रों के मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था, OTT पर मौजूद ये दमदार सीरीज दिखाती हैं जमीनी हकीकत

लेखन अंशिका शुक्ला 07:46 pm Jul 25, 202607:46 pm

क्या है खबर?

देश में शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के मुद्दों पर चर्चा तेज है। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे छात्रों के प्रदर्शन ने इस बहस को फिर केंद्र में ला दिया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली की कमियों, चुनौतियों और छात्र जीवन के कड़े संघर्ष को कई वेब सीरीज में बहुत बेबाकी से दिखाया गया है। इस हकीकत को करीब से समझने के लिए 'कोटा फैक्टरी', 'एस्पिरेंट्स', 'क्रैश कोर्स' और 'हॉस्टल डेज' जैसी दमदार वेब सीरीज जरूर देखें।