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साउथ की सबसे महंगी फिल्में, निर्माताओं ने दिल खोलकर लुटाया पैसा

लेखन अंशिका शुक्ला 09:12 am Jul 25, 202609:12 am

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा ने अपनी शानदार पटकथा, बेहतरीन अभिनय और विश्वस्तरीय VFX तकनीक के दम पर आज दुनियाभर में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना ली है। यही वजह है कि अब निर्माता फिल्मों के विजन और क्वालिटी से कोई समझौता न करते हुए उन पर सैकड़ों करोड़ रुपये का भारी-भरकम दांव लगा रहे हैं। आइए नजर डालते हैं साउथ की उन बड़े बजट की फिल्मों पर, जिन्हें बनाने में निर्माताओं ने पानी की तरह पैसा बहाया है।