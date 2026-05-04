माइकल जैक्सन की बायोपिक 'माइकल' का बनेगा दूसरा भाग, 'किंग ऑफ पॉप' का अनछुआ सफर आएगा सामने

फिल्म की शूटिंग निर्देशक फुक्वा के शेड्यूल पर निर्भर

फिल्म की शूटिंग 2026 के आखिर या 2027 में शुरू हो सकती है। हालांकि, यह सब निर्देशक एंटोनी फुक्वा के व्यस्त शेड्यूल पर निर्भर करेगा। संभावना है कि यह फिल्म 2029 में रिलीज होगी, लेकिन इसकी तारीख में बदलाव भी हो सकता है। पहले भाग में माइकल का किरदार निभाने वाले जाफर जैक्सन ही दूसरी बार भी यह भूमिका निभा सकते हैं, जिससे प्रशंसकों को फिल्म में एकरूपता महसूस होगी। इस सीक्वल का मकसद जैक्सन के सांस्कृतिक प्रभाव और उनकी स्थायी विरासत को और गहराई से पेश करना है।