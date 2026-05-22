'माइकल' के सीक्वल की हुई पुष्टि, अब 'किंग ऑफ पॉप' के खुलेंगे और राज

'माइकल' के सीक्वल में एक चौथाई फुटेज का दोबारा इस्तेमाल

22 मई को लायंसगेट के एडम फोगेलसन ने बताया कि इस सीक्वल पर काम शुरू हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बार फिल्म का लगभग एक चौथाई फुटेज पहली फिल्म के शूट किए गए मटेरियल से ही लिया जाएगा। इस बार निर्माता कहानी को कालक्रम (क्रोनोलॉजिकल) के हिसाब से चलाने के बजाय माइकल जैक्सन की जिंदगी और उनके संगीत को और गहराई से खंगालने की योजना बना रहे हैं।

इसमें उन घटनाओं और थीम को भी शामिल किया जाएगा जो पहली फिल्म में नहीं दिखाई जा सकी थीं। भले ही पहली फिल्म में कुछ संवेदनशील विषयों को लेकर कानूनी अड़चनें आई थीं, फिर भी फोगेलसन का कहना है कि माइकल जैक्सन की विरासत में अभी भी इतनी मनोरंजक कहानियां हैं कि उन पर और भी कुछ दिखाया जा सकता है।