लीली एलन ने इस वजह से अचानक रद्द किया कॉन्सर्ट

लीली एलन ने 20 अक्टूबर, 2026 को होने वाला अपना ऑकलैंड शो रद्द कर दिया है। उन्हें वायरल इंफेक्शन हो गया है, जिस कारण उन्होंने यह फैसला लिया।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी निराशा जाहिर की और उन प्रशंसकों से माफी मांगी जो उन्हें देखने आने वाले थे। इसके साथ ही, उन्होंने वादा किया कि सभी को टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे।

यह कॉन्सर्ट उनके 2025 के एल्बम 'वेस्ट एंड गर्ल' के प्रमोशन टूर का हिस्सा था।