लीली एलन ने इस वजह से अचानक रद्द किया कॉन्सर्ट
मनोरंजन
लीली एलन ने 20 अक्टूबर, 2026 को होने वाला अपना ऑकलैंड शो रद्द कर दिया है। उन्हें वायरल इंफेक्शन हो गया है, जिस कारण उन्होंने यह फैसला लिया।
उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी निराशा जाहिर की और उन प्रशंसकों से माफी मांगी जो उन्हें देखने आने वाले थे। इसके साथ ही, उन्होंने वादा किया कि सभी को टिकट के पैसे वापस मिल जाएंगे।
यह कॉन्सर्ट उनके 2025 के एल्बम 'वेस्ट एंड गर्ल' के प्रमोशन टूर का हिस्सा था।
'वेस्ट एंड गर्ल' डेविड हार्बर से अलगाव की ओर इशारा करता है
'वेस्ट एंड गर्ल' एल्बम के तीखे और संवेदनशील बोल 'स्ट्रेंजर थिंग्स' के स्टार डेविड हार्बर से उनके अलगाव की ओर इशारा करते हैं।
शो रद्द होने के बावजूद यह एल्बम काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। हाल ही में लीली ने बताया कि वह अपनी बेटियों एथेल और मारनी की परवरिश पर ध्यान दे रही हैं और वर्तमान क्षण में जीने की कोशिश कर रही हैं।