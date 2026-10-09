लियोनार्डो डिकेप्रियो-जेफ बेजोस का बड़ा कदम

लियोनार्डो डिकेप्रियो-जेफ बेजोस की बड़ी पहल, दुर्लभ जीवों को बचाने के लिए देंगे 1,700 करोड़

लेखन नेहा शर्मा 01:23 pm Oct 09, 202601:23 pm

क्या है खबर?

हॉलीवुड सुपरस्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो और अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने विलुप्त होने की कगार पर खड़े दुर्लभ जीवों को बचाने के लिए एक बड़ी वैश्विक पहल की है। डिकैप्रियो के संगठन 'री:वाइल्ड' और 'बेजोस अर्थ फंड' ने मिलकर 'फोनिक्स स्पीशीज प्रोजेक्ट' की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया की 100 अति-संकटग्रस्त प्रजातियों, जिनमें पैंगोलिन, सालामैंडर और दुर्लभ जंगली सूअर शामिल हैं, जिनके संरक्षण के लिए लगभग 1,700 करोड़ रुपये की भारी-भरकम वित्तीय सहायता दी जाएगी।